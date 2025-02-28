Что случилось этой ночью: пятница, 28 февраля

Лондон отправит на Украину военных по завершении конфликта, Киев одобрил соглашение по полезным ископаемым, КНДР испытала стратегическую ракету

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Великобритания готова направить на Украину военных и авиацию после завершения конфликта, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. По его мнению, это единственный способ обеспечить устойчивый мир. Стармер подчеркнул, что соглашение по украинскому урегулированию должно быть "жестким и справедливым".

- Глава Минфина США заявил, что правительство Украины одобрило соглашение по полезным ископаемым. "Соглашение полностью готово, положено на бумагу, одобрено украинским правительством, главам двух государств осталось поставить под ним подписи", - сказал Скотт Бессент.

- Дональд Трамп полагает, что украинский кризис разрешится быстро или не разрешится вовсе. "Я думаю, мы добьемся успешного мира, это будет продолжительный мир. Я думаю, это случится быстро. Если это не случится быстро, это может не случиться вообще", - сказал президент США. Он также выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин будет выполнять обязательства по украинскому урегулированию.

- Северная Корея запустила стратегическую крылатую ракету в Западно-Корейском проливе. Присутствовавший на пуске лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что обеспечение мощного ударного потенциала укрепит сдерживание врагов Пхеньяна.

- В Каире начались переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газе. "Официальные лица Израиля, Катара и США приступили к интенсивным дискуссиям по второму этапу соглашения", - сообщила государственная информационная служба Египта.

- Российские военные перехватили и уничтожили 22 украинских БПЛА над Орловской, Курской, Брянской, Смоленской областями и Краснодарский краем.

- ФБР расследует дело о мошенничестве на $20 млрд с выделение грантов Фондом сокращения выбросов парниковых газов, учрежденном экс-президентом США Джо Байденом.