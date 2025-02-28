ФБР расследует дело о мошенничестве на $20 млрд с грантовым фондом Байдена

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ФБР выясняет обстоятельства выделения грантов на $20 млрд Фондом сокращения выбросов парниковых газов, учрежденном экс-президентом США Джо Байденом в соответствии законом о климате 2022 года, сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, агенты ФБР на этой неделе допросили по этому делу сотрудников Агентства по охране окружающей среды (EPA). Назначенный текущим американским президентом Дональдом Трампом администратор EPA Ли Зелдин публично заявил, что деньги были выделены без особого контроля, и агентство попытается вернуть их.

В публикации отмечается, что в связи с этим делом "один опытный прокурор США уже подал в отставку".