Госдеп закрыл программу USAID по восстановлению украинской энергетической инфраструктуры

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Госдеп ранее на этой неделе распорядился о прекращении программы Агентства США по международному развитию (USAID) по содействию восстановления энергетической инфраструктуры Украины, сообщает в пятницу NBC News со ссылкой на информированные источники.

По данным телеканала, в рамках этой программы США за последние годы инвестировали сотни миллионов долларов в ремонт украинских энергетических объектов.

Кроме того, в сообщении утверждается, что администрация США сократила число сотрудников USAID, работающих на Украине: до недавних пор речь шла о 64 специалистах, однако теперь их осталось только восемь.