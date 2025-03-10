Госсекретарь США Рубио объявил о закрытии 83% программ USAID

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: АР/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - США приняли решение сократить 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID) из-за избыточных расходов, не соответствующих национальным интересам, сообщил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы провели 6-недельный анализ и теперь официально аннулируем 83% программ USAID", - написал Рубио в соцсети X.

"На 5,2 тыс. теперь уже расторгнутых контрактов тратились десятки миллиардов долларов не в национальных интересах США (а иногда даже в ущерб интересам США)", - добавил Рубио.

Он выразил надежду, что около тысячи оставшихся программ будут эффективны.