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Вашингтон рассматривает возможность прекращения передачи вооружения Киеву

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Администрация США рассматривает возможность остановки процесса поставок вооружений на Украину, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

"Администрация Трампа рассматривает возможность прекращения передачи всех подготовленных к отправке военных грузов на Украину", - пишет газета.

Она отмечает, что такой вариант Вашингтон изучает после словесной перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если такое решение будет принято, оно коснется грузов на миллиарды долларов: радаров, военной техники, боеприпасов, ракет, ожидающих отправки на Украину", - отмечается в материале.

Администрация Трампа пока не выделяла пакетов военной помощи Киеву, однако продолжает отправку вооружения, выделенного для Украины прежней администрацией.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский
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