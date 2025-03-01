Трамп заявил, что США хотят завершения украинского конфликта, но не видят этого у Зеленского

Готовности к скорому перемирию у Зеленского Трамп также не увидел

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит у президента Украины Владимира Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.

"Мы хотим, чтобы был мир. Нам не нужна эта война, не нужны интриги", - сказалось журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, Зеленский же "хочет воевать, воевать и еще раз воевать".

"Он хочет заручиться нашей поддержкой и продолжать войну", добавил Трамп.

Американский президент не увидел у Зеленского и готовности к перемирию с РФ. "Я бы хотел немедленного перемирия. Оно было бы устойчивым (...). А он (Зеленский) этого не хочет", - подчеркнул Трамп.

При этом, по его словам, российское руководство согласно на мирное урегулирование с Украиной.