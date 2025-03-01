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На выборах президента Абхазии к полудню проголосовали более 20% избирателей

На выборах президента Абхазии к полудню проголосовали более 20% избирателей
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Явка на повторных выборах президента Абхазии на 12:00 составляет 21%, сообщил журналистам председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

По его словам, в первой половине дня проголосовали 30 200 человек.

Глава ЦИК напомнил, что выборы будут считаться состоявшимся, если в них примут участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.

Маршан отметил, что в 20:00 закроются все участки для голосования как на территории республики, так и в Москве и Черкесске и члены избирательных комиссии приступят к подсчету голосов.

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По его словам, победителем станет кандидат, который наберет 50%+1 голос от числа проголосовавших. При этом бюллетени, признанные недействительными, не учитываются.

В соответствии с законодательством в Абхазии нет "дня тишины" перед днем выборов, агитация за того или иного кандидата в президенты запрещена только в день голосования.

На пост президента претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре - вице-президент Бадра Гунба и экс-министр экономики, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба.

21 февраля Гунба и Ардзинба подписали соглашение об обеспечении прозрачной избирательной кампании, а также подтвердили взаимное стремление к укреплению отношений с Россией.

Кандидаты обязались "не допускать призывов к насильственным действиям, массовым беспорядкам и дестабилизации ситуации в стране, как в ходе выборного процесса, так и после оглашения результатов".

Абхазия
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