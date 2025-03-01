Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Явка на повторных выборах президента Абхазии на 15:00 составила 43%, всего проголосовали 62 852 человека, сообщил журналистам председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан.

"Таким образом, выборы признаются состоявшимися", - подчеркнул он.

Глава Центризбиркома сообщил, что мониторинг выборов осуществляют около 130 международных наблюдателей из России, стран Европы и Латинской Америки.

На высший пост в республике претендуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре - вице-президент Бадра Гунба и экс-министр экономики, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба.

Выборы считаются состоявшимся, если в них приняли участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей.