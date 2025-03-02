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Рубио заявил, что у большинства стран нет плана по завершению конфликта на Украине

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что практически все главы МИД, с которыми он общался, не имеют на руках конкретного плана по урегулированию украинского конфликта.

"Я спросил каждого главу МИД, с которым встречался: "расскажите мне ваше видение того, чем это закончится". У большинства нет плана. Некоторые сказали: "ну, давайте дадим им еще год сражений... тогда, может быть, Путин будет готов к переговорам". Как по мне, это не звучит как хороший план", - сказал он в интервью ABC в воскресенье.

Рубио отметил, что важно понять, есть ли способ убедить Россию остановить конфликт, а это можно сделать только за столом переговоров.

По его мнению, президент США Дональд Трамп "является единственным человеком на Земле", который может наладить такой переговорный процесс с Москвой.

"Мы все понимаем, что Путин будет непростым переговорщиком. Но мы должны запустить процесс, чтобы понять, возможно ли хоть что-то", - подчеркнул Рубио.

США Марко Рубио Украина
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