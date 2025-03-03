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CNN сообщает о подготовке администрации США к новым контактам с Россией

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В администрации США готовятся к новым контактам с российской стороной, в частности, прорабатывается вопрос встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Телекомпания напомнила, что первый раунд переговоров госсекретарь США Марко Рубио и главой МИД России Сергей Лавров провели 18 февраля в Эр-Рияде. По информации CNN, ведется подготовка ко второму раунду, который пройдет в ближайшее время, потенциально, тоже в стране Персидского залива.

По данным американских чиновников, между сторонами активизируются переговоры о возможной встрече Путина и Трампа.

Как заявил Лавров после переговоров 18 февраля, разговор с представителями США получился полезным, сторонам удалось не только слушать, но и слышать друг друга.

Марко Рубио США Сергей Лавров МИД Дональд Трамп Владимир Путин Персидский залив
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