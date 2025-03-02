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Присутствовавшие на встрече в Лондоне страны разошлись во мнениях по российским активам

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - У принявших участие в саммите в Лондоне лидеров европейских стран и Канады нет единства по вопросу изъятия замороженных российских активов, заявил в воскресенье премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Польша активно на этом настаивает, но давайте будем честными, мы не в еврозоне, в этом обсуждении наш голос не будет решающим", - цитирует его газета Guardian.

По словам Туска, все лидеры согласились, что изъятие активов - это хорошая идея, однако некоторые "испугались возможных последствий либо для евро, либо для банковской системы". В связи с этим он заявил, что единства по этому вопросу не было.

Великобритания встреча Украина Россия активы
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