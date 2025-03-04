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Отмене ограничений по инвестициям нерезидентов мешают посягательства на российские активы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Согласованию мер по либерализации ограничений для новых вложений нерезидентов на российском фондовом рынке препятствуют новые инициативы по незаконному использованию российских активов, замороженных на Западе, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"К сожалению - в стадии разработки (нормы о либерализации режима капитальных ограничений для новых инвестиций - ИФ). Политическая воля, безусловно, есть, президент поручение такое дал. Но здесь проблема такая - видите, европейцы продолжают разные попытки незаконно использовать наши активы. И здесь мы, с одной стороны, приветствуя иностранных инвесторов, не должны дать возможность наши ответные меры, которые мы принимали, когда европейцы заморозили (российские активы - ИФ), нивелировать. Вот этот водораздел - самая главная проблема", - сказал Моисеев журналистам.

"К сожалению, видите, буквально на этой неделе мы слышали опять заявления фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии - ИФ) и других о том, что давайте, мол, российские активы так или сяк использовать. Поэтому здесь нам приходится меры свои не ослаблять", - добавил он.

О том, что Минфин и Банк России подготовили проект указа президента, который гарантирует новым иностранным инвесторам возможность вывода их вложений, стало известно в декабре 2024 года. "Мы считаем, что не является фантастикой, что на российский рынок могут прийти иностранные инвесторы. Мы прекрасно знаем, и те, кто давно работает на финансовом рынке, что, вопреки всему, жадность побеждает все остальное. И высокий уровень доходности, который можно здесь получить, безусловно, приведет к тому, что в случае, когда регуляторная среда будет такая, что люди будут уверены, что они смогут безопасно свои деньги в тот момент, когда они захотят, вывести, то я уверен, что у нас приток иностранных инвестиций будет", - говорил тогда Моисеев.

Предполагалось, что меры будут распространяться на инвесторов, вне зависимости от того, из какой они юрисдикции. "Смысл такой, что если новый нерезидент, причем неважно, из дружественной или недружественной, приходит вкладывать деньги на наш фондовый рынок - мы не говорим здесь про прямые инвестиции, это именно портфельные инвестиции, - то на них не распространять все нормы указов, которые ограничивают выход из России нерезидентов, которые были по состоянию на март 2022 года", - пояснял Моисеев.

Глава департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в феврале говорил, что документ находится в финальной стадии согласования.

Алексей Моисеев Алексей Яковлев Банк России Минфин Запад Урсула фон дер Ляйен
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