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Умеренные магнитные бури ожидаются в ночь на среду

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Магнитные бури умеренной силы ожидаются на Земле в ночь на 5 марта, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Наиболее вероятным (60%) сценарием, согласно расчетам, являются магнитные бури уровня G1-G2 (слабый и средний уровень) продолжительностью от 6 до 9 часов, которые могут начаться в районе 20-21 часа по Москве", - говорится в сообщении.

По словам ученых, плазменное облако средних размеров придёт к Земле 4 марта около 19:00 по московскому времени, возмущения магнитосферы могут наблюдаться до середины 5 марта.

"Поскольку событие является вечерним, то заметно повышены вероятности полярных сияний в ночь со вторника на среду, хотя опускание аврорального овала (область, где происходит северное сияние - ИФ) к Москве и ниже при такой незначительной силе события пока считается невозможным", - сообщили в лаборатории.

Там отметили, что обстановка на Солнце оценивается как спокойная, вспышечная активность находится на низком уровне, признаков её роста не наблюдается.

РАН
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