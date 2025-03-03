В Брюсселе заявили, что ЕС будет более сильным вместе с США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе рассчитывают, что все разногласия Брюсселя с Вашингтоном можно будет разрешить совместными усилиями.

"Более 80 лет Соединенные Штаты были самым близким союзником Европейского союза. Противостоя общим противникам, мы всегда будем более сильными вместе. Европейский союз и Соединенные Штаты всегда умели разрешать свои разногласия и продолжат это делать таким же образом", - заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

Так он ответил на просьбу объяснить, продолжают ли в ЕС считать американского президента "лидером свободного мира", учитывая соответствующее заявление Каллас в сети Х.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам после посещения 28 февраля президентом Украины Владимиром Зеленским США написала: "Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Принять этот вызов - дело нас, европейцев".