Поиск

В Брюсселе заявили, что ЕС будет более сильным вместе с США

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Евросоюзе рассчитывают, что все разногласия Брюсселя с Вашингтоном можно будет разрешить совместными усилиями.

"Более 80 лет Соединенные Штаты были самым близким союзником Европейского союза. Противостоя общим противникам, мы всегда будем более сильными вместе. Европейский союз и Соединенные Штаты всегда умели разрешать свои разногласия и продолжат это делать таким же образом", - заявил в понедельник на брифинге в Брюсселе Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

В миреЕвропейские лидеры выступили в защиту Зеленского после его встречи с ТрампомЧитать подробнее

Так он ответил на просьбу объяснить, продолжают ли в ЕС считать американского президента "лидером свободного мира", учитывая соответствующее заявление Каллас в сети Х.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам после посещения 28 февраля президентом Украины Владимиром Зеленским США написала: "Сегодня стало ясно, что свободный мир нуждается в новом лидере. Принять этот вызов - дело нас, европейцев".

ЕС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главе МИД Японии запрещен въезд в Россию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Французские ультраправые раскритиковали идею Макрона об общеевропейских ядерных силах

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

В немецком Мангейме автомобиль въехал в толпу

Xiaomi представила премиум-смартфон за 1,5 тыс. евро

Xiaomi представила премиум-смартфон за 1,5 тыс. евро

Кремль назвал недостоверной информацию Bild о переговорах по перезапуску "Северных потоков"

Несколько помощников Трампа требуют отставки Зеленского в рамках сделки по урегулированию

CNN сообщает о подготовке администрации США к новым контактам с Россией

Трамп обсудит со своей командой возможность прекращения военной помощи Украине

Обострение палестино-израильского конфликта

Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа

Египет работает над возобновлением поставок гумпомощи в сектор Газа
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5940 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });