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Европейские лидеры выступили в защиту Зеленского после его встречи с Трампом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ряд европейских лидеров с единых позиций выступили в защиту президента Украины Владимира Зеленского после жесткой критики, которой на встрече в Вашингтоне подверг его президент США Дональд Трамп, сообщает Politico.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х: "Будьте сильным, смелым, бесстрашными. Вы никогда не бываете одиноки, дорогой президент Зеленский".

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас решительно выступила против позиции Трампа по украинскому урегулированию и заявила: "Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Мы, европейцы, должны принять этот вызов".

Президент Франции Эммануэль Макрон, который после встречи Зеленского и Трампа провел телефонный разговор с украинским президентом, заявил журналистам, обращаясь к главе Белого дома: "Вы должны уважать тех, кто сражался с самого начала, потому что они сражаются за свое достоинство, свою независимость".

Премьер-министр Польши Дональд Туск направил Зеленскому послание, в котором подчеркнул: "Дорогие украинские друзья, вы не одиноки". Канцелярия премьер-министра Швеции заявила: "Вы боретесь не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы". Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что его страна поддерживает Украину, заявив, что "ее борьба - это наша борьба", а министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп подчеркнул, что поддержка Украины будет осуществляться "чего бы это ни стоило, и так долго, как это потребуется".

С заявлениями в поддержку Зеленского выступили также Канада, Чехия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия.

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Овальном кабинете Белого дома и завершилась острой перепалкой. В результате не было подписано соглашение о сотрудничестве двух стран в области добычи на Украине полезных ископаемых, отменена совместная пресс-конференция лидеров.

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