Поиск

Безработица в Японии в январе выросла до 2,5%, выше прогноза

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Безработица в Японии в январе увеличилась до 2,5% по сравнению с 2,4% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и связи страны.

В декабре она составляла 2,4%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этой отметке, по данным Trading Economics.

Число безработных выросло на 20 тыс. и достигло 1,74 млн человек, что является максимумом за полгода. Количество занятых повысилось на 130 тыс. - до 68,27 млн.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в январе приходилось 126 открытых вакансий против 125 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения с декабрьского уровня.

Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пекин примет контрмеры в ответ на дополнительные пошлины США на китайские товары

Пекин примет контрмеры в ответ на дополнительные пошлины США на китайские товары

Что случилось этой ночью: вторник, 4 марта

Канада введет пошлины на американские товары в ответ на пошлины со стороны США

Канада введет пошлины на американские товары в ответ на пошлины со стороны США

SpaceX отменила тестовый запуск своей лунной ракеты

SpaceX отменила тестовый запуск своей лунной ракеты
Военная операция на Украине

США приостанавливают военную помощь Украине

Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 20%

Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 20%

Президент США уверен, что РФ и народ Украины готовы к миру

Ле Пен выступила против отправки на Украину французских военных не для миротворческих задач

Ле Пен выступила против отправки на Украину французских военных не для миротворческих задач

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Индекс Stoxx Europe 600 обновил рекорд

Что произошло за день: понедельник, 3 марта

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе352 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5947 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });