Безработица в Японии в январе выросла до 2,5%, выше прогноза

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Безработица в Японии в январе увеличилась до 2,5% по сравнению с 2,4% в предыдущий месяц, сообщило министерство внутренних дел и связи страны.

В декабре она составляла 2,4%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на этой отметке, по данным Trading Economics.

Число безработных выросло на 20 тыс. и достигло 1,74 млн человек, что является максимумом за полгода. Количество занятых повысилось на 130 тыс. - до 68,27 млн.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в январе приходилось 126 открытых вакансий против 125 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения с декабрьского уровня.