В Японии в феврале безработица неожиданно снизилась до 2,4%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Японии в феврале безработица снизилась до 2,4% по сравнению с 2,5% в январе, сообщило Министерство внутренних дел и связи страны.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на январской отметке, по данным Trading Economics.

Число безработных сократилось на 60 тысяч и составило 1,68 млн человек. Количество занятых снизилось на 110 тысяч - до 68,16 млн.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в феврале приходилось 124 открытых вакансии против 126 месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения с январского уровня.