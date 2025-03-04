Поиск

Запуск из США телескопа для изучения процесса возникновения Вселенной перенесли на 7 марта

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - США планируют запустить на орбиту космическую обсерваторию SPHEREx, предназначенную для исследования процесса возникновения Вселенной в первые мгновения ее появления, 7 марта по московскому времени, сообщило NASA.

Ранее запуск планировался 4 марта.

Аппарату предстоит собрать данные, проливающие свет на так называемый инфляционный момент, когда за доли секунды после Большого взрыва пространство увеличилось в триллионы раз, превратившись в обширную и расширяющуюся Вселенную.

SPHEREx будет составлять карту Вселенной, собирая данные в оптическом и инфракрасном свете. Телескоп способен распознавать инфракрасный свет, который трудно наблюдать с Земли. Спектрофотометр будет использован для создания карты всего небесного свода в 102 инфракрасных диапазонах и сбора данных о миллиарде небесных объектов.

Миссия SPHEREx продлится 2,5 года, в ходе этого времени аппарат создаст первую инфракрасную 3D-карту Вселенной.

Стоимость спутника массой около полтонны оценивается в $488 млн. Для запуска SPHEREx будет использована ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Пуск состоится с базы Космических войск США Ванденберг в Калифорнии в четверг в 19:09 по времени Тихоокеанского побережья США (в пятницу в 06:09 по Москве).

Ракета Falcon 9 также выведет на орбиту четыре американских спутника, созданных в рамках проекта PUNCH для исследования солнечной короны и солнечного ветра.

NASA США SpaceX Falcon 9 SPHEREx
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китай с 10 марта введет импортные пошлины на ряд с/х товаров из США

КНР добавила 10 компаний из США в список ненадежных из-за продажи оружия Тайваню

Пекин примет контрмеры в ответ на дополнительные пошлины США на китайские товары

Пекин примет контрмеры в ответ на дополнительные пошлины США на китайские товары

Что случилось этой ночью: вторник, 4 марта

Канада введет пошлины на американские товары в ответ на пошлины со стороны США

Канада введет пошлины на американские товары в ответ на пошлины со стороны США

SpaceX отменила тестовый запуск своей лунной ракеты

SpaceX отменила тестовый запуск своей лунной ракеты
Военная операция на Украине

США приостанавливают военную помощь Украине

Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 20%

Президент США увеличил пошлины на товары из Китая до 20%

Президент США уверен, что РФ и народ Украины готовы к миру

Ле Пен выступила против отправки на Украину французских военных не для миротворческих задач

Ле Пен выступила против отправки на Украину французских военных не для миротворческих задач
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5949 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе353 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });