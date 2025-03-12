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США вывели на орбиту телескоп для изучения процесса возникновения Вселенной

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту космическую обсерваторию SPHEREx, предназначенную для исследования процесса возникновения Вселенной в первые мгновения ее появления, сообщило NASA.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен с базы американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии во вторник в 20:10 по времени Тихоокеанского побережья США (в среду в 06:10 по Москве). Примерно через час космический аппарат вышел на заданную солнечно-синхронную орбиту высотой 650 км.

Аппарату предстоит собрать данные, проливающие свет на так называемый инфляционный момент, когда когда в первые мгновения после Большого взрыва Вселенная претерпела практически моментальное экспоненциальное расширение.

SPHEREx будет составлять карту Вселенной, собирая данные в оптическом и инфракрасном свете. Телескоп способен распознавать инфракрасный свет, который трудно наблюдать с Земли. Спектрофотометр будет использован для создания карты всего небесного свода в 102 инфракрасных диапазонах и сбора данных о миллиарде небесных объектов.

Миссия SPHEREx продлится 2,5 года, в ходе этого времени аппарат создаст первую инфракрасную 3D-карту Вселенной.

Стоимость спутника массой около полтонны оценивается в $488 млн.

Ракета Falcon 9 также вывел на орбиту четыре американских спутника, созданных в рамках проекта PUNCH для исследования солнечной короны и солнечного ветра.

NASA Falcon 9 SpaceX США Ванденберг SPHEREx
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