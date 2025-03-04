На Соломоновых островах произошло землетрясение магнитудой 5,6

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - На Соломоновых островах в 10:08 по Москве зафиксирован подземный толчок магнитудой 5,6, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр землетрясения находился на юго-восточной оконечности острова Гуадалканал в 111 км от столицы Соломоновых островов - города Хониара.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км, а эпицентр находился примерно в 20 км от берега острова Гуадалканал в заливе Копиа.