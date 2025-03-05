У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,7

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - У западного побережья Мексики в акватории Тихого океана зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,7, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 12:43 по Москве землетрясения находился в 58 км к юго-востоку от расположенного на побережье города Салина-Крус.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 47,2 км.