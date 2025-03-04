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Премьер-министр Великобритании обсудил с Трампом ситуацию на Украине

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы британского правительства Дэйв Парес заявил, что премьер Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу ситуации на Украине, сообщает во вторник британский телеканал Sky News.

"Премьер-министр Кир Стармер и Трамп придерживаются единой цели - обеспечить безопасный и прочный мир на Украине", - приводит телеканал слова Пареса.

Пресс-секретарь отметил, что Стармер не намерен разглашать, сообщал ли Трамп ему о планах, касающихся приостановки американской военной помощи Украине.

Ранее представитель МИД Польши заявил, что президент США не консультировался с союзниками, прежде чем принять решение о приостановке помощи Украине, о котором сообщали западные СМИ.

США Украина Великобритания Дональд Трамп Кир Стармер
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