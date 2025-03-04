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США приостанавливают военную помощь Украине

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны.

По его данным, США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует добросовестную приверженность миру.

Источник сообщил, что Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету сделать паузу в поставках вооружений.

Как заявил чиновник, поставки всей военной техники США, которая в настоящее время не находится на Украине, будут приостановлены, включая оружие, перевозимое самолетами и кораблями, а также ожидающее в транзитных зонах в Польше.

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия на Украину и рассматривает возможность заморозки поставок оружия из запасов США.

Издание подчеркивало, что из-за ограничений США Украина может потерять доступ к современному вооружению, включая передовые системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты класса "земля-земля", системы наведения и реактивную артиллерию дальнего действия.

Отмечается, что решение о возможном закрытии основного канала поставок оружия на Украину было принято через несколько дней после спорной встречи между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

Трамп и Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах.

После этого в Белом доме выразили сомнения, что Зеленский хочет участвовать в переговорах по завершению конфликта и что он вообще желает его завершения.

"Что больше всего поразило нас всех в Овальном кабинете - это то, что было непонятно, будет ли Зеленский вообще участвовать в переговорах... разделяет ли он нашу цель по завершению войны", - заявил в интервью CNN советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

Он напомнил: президент США Дональд Трамп ранее говорил, что вновь примет Зеленского, только когда тот будет готов к переговорам по завершению конфликта.

Дональд Трамп США Украина
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