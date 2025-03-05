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Лукашенко заявил о готовности "встать рядом" с Трампом для урегулирования конфликта на Украине

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, готов присоединиться к мирным инициативам.

"Трамп молодец, что он часто говорит и что-то делает уже в направлении того, чтобы прекратить войну в Украине, прекратить войну на Ближнем Востоке. Это дорогого стоит во внешней политике. Мне кажется, и другой политики нет у него, как прекратить войну", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое было опубликовано в соцсети Х.

Президент Белоруссии отметил, что испытывает большой оптимизм в связи с политикой нынешней администрации США, назвал их идеи по урегулированию украинского конфликта "блестящими".

"Вот тут я готов встать рядом и делать все то, что необходимо для прекращения войны и улучшения жизни людей", - заявил он.

Александр Лукашенко США Трамп
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