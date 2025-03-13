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Лукашенко считает, что у США нет никакого плана по Украине

Лукашенко считает, что у США нет никакого плана по Украине
Фото: Кристина Кормилицына/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что у США нет плана по решению украинского конфликта, сказал, что эту тему обсудит на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Абсолютно нет. Они что делают (может, так, общие черты, остановить войну и прочее) - они зондируют почву: а что эти хотят? что эти? Мы об этом сегодня поговорим. Владимир Владимирович (Путин - ИФ) мне расскажет", - сказал журналистам Лукашенко, прибывший в Москву на переговоры с Путиным.

Он также прокомментировал предложение о временном 30-дневном перемирии на Украине.

"Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально", - сказал глава государства.

"Мой вам совет. Только факты!" - добавил он.

В четверг Лукашенко также заявил, что Россия обладает "большими козырями" в ситуации на Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда РФ "их достанет".

По мнению Лукашенко, Москве "сложно сейчас согласиться" с американской инициативой по временному перемирию из-за успехов на фронте.

"У них большие козыри, как [президент США Дональд] Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать - тогда договоримся", - считает президент Белоруссии.

Александр Лукашенко США Владимир Путин
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