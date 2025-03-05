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Надвигающийся на Австралию циклон "Альфред" вызвал отмену десятков авиарейсов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Приближающийся к австралийскому штату Квинсленд циклон "Альфред" привел к приостановке авиасообщения и отмене автобусных рейсов, сообщают в среду австралийские СМИ.

Так, авиакомпании Jetstar, Qantas and Virgin Australia отменили все 22 рейса в среду и четверг из аэропорта в штате Новый Южный Уэльс, который соседствует с Квинслендом.

Авиалинии Qantas отменили рейсы из аэропорта на острове Лорд-Хау, который входит в состав Нового Южного Уэльса.

Аэропорт Голд-Кост, расположенный неподалеку от Брисбена, столицы Квинсленда, приостановил работу в среду в 16:00 по местному времени (09:00 по Москве).

Изменения коснулись и работы наземного транспорта. Автобусный оператор Greyhound Australia с четверга по пятницу приостановит транспортное сообщение с Брисбеном.

Дэвид Крисафулли - глава правительства штата Квинсленд - призвал жителей подготовить свои дома к удару циклона.

Ожидается, что циклон "Альфред" достигнет юго-восточного побережья Квинсленда в пятницу.

Отмечается, что в штате уже ощущаются ветра, а в четверг в регионе ожидаются ливни, есть риск наводнений.

В Австралии в зависимости от скорости ветра выделяют пять категорий циклона. При циклоне второй категории скорость устойчивого ветра составляет 89-117 км/ч, а порывы ветра могут достигать 125-164 км/ч.

Новый Южный Уэльс Австралия
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