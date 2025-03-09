Более 300 тыс. человек в Австралии остались без электричества из-за циклона

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Циклон "Альфред", обрушившийся на штат Квинсленд на северо-востоке Австралии, лишил электроснабжения 316,5 тыс. человек, сообщают в воскресенье западные СМИ.

Наиболее пострадавшим считают город Голд-Кост, где без света оказались более 112 тыс. человек.

"Альфред" достиг побережья Квинсленда накануне и при этом сильно ослаб. Тем не менее, он принес на континент сильные ветра и проливные дожди. Метеорологи предупреждают об угрозе затоплений в городах Брисбен, Ипсуич, Саншайн-Кост и Джимпи, а также об опасности мощного ветра с порывами до 90 км/ч.

Аэропорт Брисбена в воскресенье возобновил работу, но в его администрации заявили о возможных изменениях в расписании рейсов из-за непогоды. Власти штата также решат в воскресенье, проводить ли занятия в 1 тыс. государственных школ в понедельник.

Премьер Австралии Энтони Албаниз заявил, что ситуация в Квинсленде и северных районах штата Новой Южный Уэльс остается сложной из-за ненастья. "В ближайшие дни ожидаются обильные осадки, разрушительные порывы ветра и высокие волны у берега", - отметил он.