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Три человека ранены из-за попадания снаряда в жилой дом на севере Южной Кореи

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Три человека получили ранения в результате попадания снаряда в жилой дом в южнокорейском городе Пхочхон, сообщает "Ренхап".

По данным местных властей, около 10:00 (4:00 по мск) четверга было получено сообщение о том, что снаряд попал в жилой дом в городе Пхочхон (располагается на севере Южной Кореи, на границе с КНДР).

В результате три человека были ранены, несколько зданий были разрушены.

В настоящее время проводится расследование.

Южная Корея Пхочхон жилой дом снаряд
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