Снаряд на жилой дом в Южной Корее сбросил по ошибке южнокорейский истребитель

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Истребитель ВВС Южной Кореи в ходе учений с боевыми стрельбами ошибочно сбросил восемь бомб за пределами полигона, одна попала в жилой дом, ранения получили семь жителей города Пхочхона, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на чиновников.

"Истребитель KF-16, принимавший участие в учениях с боевыми стрельбами, по ошибке сбросил восемь бомб MK-82 вне тренировочного полигона в Пхочхоне", - говорится в сообщении.

В южнокорейских ВВС заявили, что проводят расследование инцидента и принесли извинения за жителям Пхочхона.

Как сообщалось, около 10:00 (4:00 по мск) четверга от местных властей поступила информация, что некий снаряд попал в жилой дом в Пхочхон, который располагается на севере Южной Кореи на границе с КНДР.