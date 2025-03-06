Численность армии Польши с учетом резерва достигла 550 тысяч человек

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Численность польской армии, включая резерв, достигла 550 тысяч человек, сообщил изданию Rzeczpospolita начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.

"Это число включает всех военнослужащих Вооруженных сил Польши - более 206 тысяч профессиональных солдат и военнослужащих сил территориальной обороны, а также резервистов, которые могут быть призваны на службу в случае возникновения кризиса", - сказал он.

Количество резервистов превышает 300 тысяч.

В Министерстве национальной обороны Rzeczpospolita на запрос о том, в какие формирования могут быть направлены военнослужащие резерва, заявили, что "информация о формировании резервных структурных элементов является конфиденциальной и не подлежит разглашению".