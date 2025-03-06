В Польше создается Фонд безопасности и обороны в размере $7,7 млрд

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов и региональной политики Польши Катажина Пелчиньска-Наленч объявила, что в рамках Национального плана восстановления будет создан новый Фонд безопасности и обороны в размере 30 млрд злотых (более $7,7 млрд в эквиваленте).

"Мы создаем новый Фонд безопасности и обороны стоимостью 30 млрд злотых. Мы перенаправляем часть средств из инструмента "Зеленая трансформация городов". Новый фонд будет использоваться местными органами власти, которые получат поддержку для инвестиций двойного назначения, например, в дороги и убежища. Инвестиции также будут включать оборонные исследования и поддержку производства польскими оружейными компаниями", - сообщила министр.

Создание нового оборонного фонда уже согласовано с Еврокомиссией.