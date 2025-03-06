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СЕО Financial Times сложит полномочия после почти 20 лет работы в должности

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Financial Times Джон Риддинг сложит полномочия после почти 20 лет работы в этой должности, пишет британская газета.

В письме сотрудникам Риддинг отметил, что "судя по всему, настал хороший момент для новой фазы руководства", указав на "новую фазу масштабных перемен, где вызовы варьируются от генеративного ИИ до смены поколений и новых читательских привычек и запросов".

Nikkei, которой принадлежит FT, объявит его преемника в ближайшее время. Он приступит к работе на этом посту в начале июля, когда Риддинг также покинет правление газеты.

Вместе с тем Риддинг назначен специальным советником Nikkei и займет должность почетного председателя совета директоров FT, в которой будет заниматься развитием сотрудничества двух компаний.

Риддинг возглавлял FT с 2006 года, а с момента ее продажи японской медиагруппе в 2015 году также был специальным исполнительным директором последней.

Всего он проработал в издании 35 лет, начав карьерный путь в должности младшего редактора новостей.

Financial Times Nikkei Джон Риддинг
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