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Новым главой Financial Times станет коммерческий директор издания Джон Слейд

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Британская газета Financial Times объявила о назначении Джона Слейда новым главным исполнительным директором.

Слейд, занимающий пост главного коммерческого директора издания с 2014 года, вступит в новую должность в начале июля.

Он отвечает за сегменты бизнеса FT, приносящие ей три четверти выручки. Как пишет сама газета, под его руководством рекламные доходы издания росли, несмотря на общий спад показателя в секторе, а число подписчиков газеты увеличивалось каждый год за последнее десятилетие.

Бывший CEO Джон Риддинг, возглавлявший компанию почти 20 лет, анонсировал свой уход на прошлой неделе. Он проработал в издании 35 лет, начав карьерный путь в должности младшего редактора новостей.

Выручка FT в прошлом году увеличилась до 540 млн фунтов (почти $700 млн) по сравнению с 500 млн фунтов в 2023 году. Число платных подписчиков составляет 2,9 млн, включая 1,5 млн подписчиков газеты в печатной и электронной версии, а также тех, кто подписан на мероприятия группы и специализированные публикации.

Financial Times Джон Риддинг Джон Слейд
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