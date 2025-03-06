Экс-главком ВСУ Залужный заявил, что США уничтожают мировой порядок

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в четверг заявил, что Белый дом пытается нарушить мировой порядок.

"США уничтожают мировой порядок", - приводят британские СМИ слова Залужного, который выступал в "Королевском институте международных отношений" (признан в РФ нежелательным).

Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа "поставила под сомнение единство всего западного мира".

"И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы, связанные с безопасностью, Европе, без участия США", - добавил Залужный.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что четыре человека из окружения президента США Дональда Трампа провели в Киеве секретные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов президента Украины Владимира Зеленского.