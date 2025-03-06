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Politico сообщило о тайной встрече в Киеве представителей Трампа с Юлией Тимошенко

Также они встретились с соратниками Петра Порошенко

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека из окружения президента США Дональда Трампа провели в Киеве секретные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Politico со ссылкой на трех украинских депутатов и американского эксперта по внешней политике.

По словам источников издания, высокопоставленные соратники Трампа провели переговоры с оппозиционером Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии Петра Порошенко. На встречах обсуждалось, возможны ли на Украине быстро провести президентские выборы, которые отложены в связи с тем, что на Украине по-прежнему действует военное положение.

Politico напоминает, что официальная позиция администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. На этой неделе министр торговли США Говард Латник заявил, что речи о вмешательстве не идет, а все, чего хочет Трамп, - это найти партнера для достижения мира.

Издание пишет, что "ключом ко всем планам, обсуждаемым по неофициальным каналам, является проведение на Украине президентских выборов после того, как будет достигнуто соглашение о временном прекращении огня, но до того, как начнутся полномасштабные мирные переговоры".

Газета отмечает, что помощники Трампа уверены, что Зеленский потеряет все голоса из-за усталости от конфликта и общественного разочарования по поводу коррупции. Его рейтинг в опросах общественного мнения снижался в течение многих лет, "хотя и вырос после скандала в Овальном кабинете на прошлой неделе".

Опрос, проведенный британским социологическим агентством Survation на этой неделе, показал, что 44% украинцев кандидатуру Зеленского на президентских выборах. Его ближайшим соперником, отстающим от него более чем на 20%, стал бывший командующий сухопутными войсками, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Только 10% поддержали Порошенко, Тимошенко - всего 5,7% опрошенных, пишет Politico.

Валерий Залужный США Украина Владимир Зеленский Юлия Тимошенко Петр Порошенко Дональд Трамп
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