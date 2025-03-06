Объем золота в ETF в феврале вырос на 100 т

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в феврале 2024 года прибавили внушительные $9,4 млрд – это самый большой приток с марта 2022 года.

Как подсчитал World Gold Council (WGC), это соответствует 99,9 тонны золота.

В том числе американские фонды после двух месяцев оттока средств показали приток – один из самых высоких за всю историю наблюдений.

На конец февраля стоимость драгметалла в мировых фондах достигла $306,2 млрд, что соответствует 3 тыс. 353,3 тонны. В денежном выражении это исторический рекорд, в натуральном – самый высокий уровень с июля 2023 года.

Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году: