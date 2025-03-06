Объем золота в ETF в феврале вырос на 100 т
Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в феврале 2024 года прибавили внушительные $9,4 млрд – это самый большой приток с марта 2022 года.
Как подсчитал World Gold Council (WGC), это соответствует 99,9 тонны золота.
В том числе американские фонды после двух месяцев оттока средств показали приток – один из самых высоких за всю историю наблюдений.
На конец февраля стоимость драгметалла в мировых фондах достигла $306,2 млрд, что соответствует 3 тыс. 353,3 тонны. В денежном выражении это исторический рекорд, в натуральном – самый высокий уровень с июля 2023 года.
Приток (отток) золота в ETF по регионам мира в 2025 году:
|Регион
|Февраль, $ млн
|Февраль, т
|Январь-февраль, $ млн
|Январь-февраль, т
|Северная Америка
|6 823,4
|72,2
|6 322,0
|66,4
|Европа
|150,5
|2,0
|3 564,9
|41,1
|Азия
|2 301,5
|24,4
|2 369,3
|24,7
|другие регионы
|159,1
|1,3
|224,7
|2,3
|Итого
|9 434,6
|99,9
|12 480,9
|134,4