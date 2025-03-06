Ракета Ariane 6 стартовала на орбиту с французским разведывательным спутником

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Ракета Ariane 6 в четверг стартовала на орбиту с французским разведывательным спутником CSO-3 Космического командования вооруженных сил страны, сообщила компания-разработчик носителя Arianespace.

Запуск двухступенчатой ракеты был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 17:24 по парижскому времени (в 19:24 по Москве).

Спутник оптико-электронной разведки CSO-3 массой 3,5 тонн станет третьим во французской орбитальной группировке аналогичных аппаратов. Первые два из них были запущены в 2018 и 2020 годах с помощью российских ракет "Союз".

Новый аппарат разместится на солнечно-синхронной орбите высотой 800 км.

Предполагается, что Франция будет делиться изображениями, полученными CSO-3, с вооруженными силами Германии и Бельгии, которые инвестировали в создание спутников.

Ракета семейства Ariane 6 является новым носителем, разработанным компанией Arianespace. В июле прошлого года она совершила свой первый тестовый полет, придя на смену ракете Ariane 5.

В текущем году планируется осуществить пять запусков этой новой ракеты.

Ariane 62 - легкая ракета, оснащенная двумя твердотопливными ускорителями и предназначена для вывода небольших по массе спутников.

В тяжелой версии - Ariane 64 - ракета оснащается четырьмя ускорителями и предназначена для вывода на орбиту крупных спутников научного и военного назначения.