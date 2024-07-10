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Новая французская ракета Ariane 6 стартовала на орбиту

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Легкая французская ракета Ariane 62 во вторник стартовала в первый тестовый полет, сообщила компания-разработчик носителя Arianespace.

Запуск ракеты был осуществлен с космодрома Куру во Французской Гвиане.

В рамках тестового запуска на орбиту выведены 11 исследовательских кубсатов.

Ракета Ariane 62 - легкая ракета, оснащенная двумя твердотопливными ускорителями и предназначена для вывода небольших по массе спутников.

В тяжелой версии - Ariane 64 - ракета оснащается четырьмя ускорителями и предназначена для вывода на орбиту крупных спутников научного и военного назначения.

Arianespace
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