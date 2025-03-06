Делегации США и Украины могут встретиться в Саудовской Аравии в следующую среду

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Представители США и Украины планируют встретиться в Саудовской Аравии в следующую среду, 12 марта, сообщает корреспондент издания Axios Барак Равид.

"Высокопоставленные чиновники из США и из Украины проведут встречу в Саудовской Аравии в следующую среду, сообщили мне люди, знакомые с ситуацией", - написал он в четверг в соцсети Х.

"Договоренность об этой встрече была достигнута накануне между советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем и руководителем канцелярии президента Зеленского", - отметил Равид.