Саудовская Аравия подтвердила, что организует встречу США-Украина в Джидде

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Встреча представителей США и Украины по украинскому конфликту состоится на следующей неделе в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщает в пятницу МИД королевства.

"Министерство иностранных дел от имени Саудовской Аравии приветствует проведение запланированной встречи между США и Украиной", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X.

В четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что встреча состоится на следующей неделе, и уточнил, что ее участники сконцентрируются на достижении первоначального прекращения огня и создании основ для мирного соглашения между Россией и Украиной.