Посадка американского аппарата Athena на Луну прошла не по плану

Связь с ним есть, но неизвестно, в каком он положении

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Космический аппарат Nova-C под названием Athena ("Афина") в четверг совершил посадку на поверхность Луны, однако прилунение прошло не так, как предполагалось, следует из сообщения американской компании-разработчика Intuitive Machines.

Посадка на плато Монс Мутон была совершена в 12:31 по времени Восточного побережья США (в 20:31 по Москве) примерно в 160 км от Южного полюса Луны.

Связь с аппаратом есть, однако нет данных о том, в каком положении он прилунился. В Центре управления полетом ожидают снимки с места посадки.

Модуль, запущенный 27 февраля, должен проводить научные исследования NASA и тестирование технологий, чтобы подготовиться к будущим миссиям человека на лунной поверхности.