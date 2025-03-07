Модуль "Афина" совершил посадку на Луну, вероятно, не в вертикальном положении

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американский космический аппарата Athena "Афина" в четверг совершил посадку на поверхность Луны, однако, скорее всего, сел в неправильном положении, сообщил генеральный директор компании-разработчика Intuitive Machines Стив Альтемус на пресс-конференции в NASA.

При этом компания отмечает, что посадочный модуль не разбился при посадке.

Посадка на плато Монс Мутон была совершена в 12:31 по времени Восточного побережья США (в 20:31 по Москве) примерно в 160 км от Южного полюса Луны.

Связь с аппаратом есть, однако нет данных о том, в каком положении он прилунился. В Центре управления полетами ожидают снимки с места посадки.

Модуль, запущенный 27 февраля, должен проводить научные исследования NASA и тестирование технологий, чтобы подготовиться к будущим миссиям человека на лунной поверхности.