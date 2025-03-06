Президент Южной Осетии госпитализирован с гипертоническом кризом

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Бригада скорой помощи доставила президента Южной Осетии Алана Гаглоева в республиканскую клиническую больницу во Владикавказе, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в четверг.

"Президент Южной Осетии Алан Гаглоев сегодня был доставлен бригадой скорой помощи в нашу Республиканскую клиническую больницу. Врачи поставили диагноз "гипертонический криз", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, по словам врачей, состояние Гаглоева стабильное.