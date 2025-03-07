Госпитализированный президент Южной Осетии чувствует себя хорошо

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Состояние президента Южной Осетии Алана Гаглоева пришло в норму после лечебно-диагностических мероприятий, проведенных в больнице Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"Только что созвонился с врачами: Алан Эдуардович (Гаглоев) находится под постоянным наблюдением медиков, получает всю необходимую медицинскую помощь. Давление в норме, пациент после проведения лечебно-диагностических мероприятий чувствует себя хорошо", - написал Меняйло в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в четверг вечером президент Южной Осетии Гаглоев был доставлен бригадой скорой помощи в Республиканскую клиническую больницу Северной Осетии. Врачи поставили ему диагноз "гипертонический криз".