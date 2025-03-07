Более 80 тыс. домов остались без электричества в Австралии из-за циклона

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Около 84 тыс. жилых домов на востоке Австралии остаются без электричества из-за циклона "Альфред", передает в пятницу телеканал ABC.

Во власти непогоды оказались австралийские штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд.

В местной метеорологической службе сообщили, что вплоть до следующей недели ряду регионов грозят наводнения. По ее данным, скорость порывов ветра в районе восточного побережья Австралии в пятницу достигала 120 км/ч. Согласно прогнозам, в ближайшие дни "ветра разрушительной силы" сохранятся.

Власти Нового Южного Уэльса распорядились провести эвакуацию более чем 19 тыс. человек. В некоторых частях штата выпало за последние двое суток более 400 мм осадков.

В Австралии в зависимости от скорости ветра выделяют пять категорий циклона. В настоящее время "Альфреду" присвоена вторая.