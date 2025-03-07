Поиск

Более 80 тыс. домов остались без электричества в Австралии из-за циклона

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Около 84 тыс. жилых домов на востоке Австралии остаются без электричества из-за циклона "Альфред", передает в пятницу телеканал ABC.

Во власти непогоды оказались австралийские штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд.

В местной метеорологической службе сообщили, что вплоть до следующей недели ряду регионов грозят наводнения. По ее данным, скорость порывов ветра в районе восточного побережья Австралии в пятницу достигала 120 км/ч. Согласно прогнозам, в ближайшие дни "ветра разрушительной силы" сохранятся.

Власти Нового Южного Уэльса распорядились провести эвакуацию более чем 19 тыс. человек. В некоторых частях штата выпало за последние двое суток более 400 мм осадков.

В Австралии в зависимости от скорости ветра выделяют пять категорий циклона. В настоящее время "Альфреду" присвоена вторая.

Австралия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россияне в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее

Силы сирийского Минобороны вошли в Тартус для борьбы со сторонниками Асада

Силы сирийского Минобороны вошли в Тартус для борьбы со сторонниками Асада

Президент Польши не видит необходимости отправлять миротворцев на Украину

В Южной Корее освободили из-под стражи отстранённого от власти президента

Что случилось этой ночью: пятница, 7 марта

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября

Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

Трамп разрешил Мексике до 2 апреля не платить пошлины на товары

Трамп разрешил Мексике до 2 апреля не платить пошлины на товары
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });