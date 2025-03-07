Поиск

Туск допустил выход Польши из конвенций, ограничивающих применение ряда вооружений

Туск допустил выход Польши из конвенций, ограничивающих применение ряда вооружений
Дональд Туск
Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава может выйти из Оттавской и Дублинской конвенций, которые ограничивают применение вооружений, таких как противопехотные мины и кассетные боеприпасы.

Как сообщает Польское радио со ссылкой на главу польского правительства, Туск признал, что эти виды вооружений вызывают множество этических и гуманитарных сомнений, но подчеркнул, что в сложившейся ситуации Польша должна действовать, невзирая на международное давление и критику, сосредоточив внимание на укреплении собственного военного потенциала.

"Польша, и я могу заявить об этом с полной решимостью, будет использовать любую доступную возможность для повышения обороноспособности. Мы не будем ни на кого смотреть, не будем бояться чьей-либо критики", - отметил премьер Польши.

Польша Дональд Туск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер Венгрии считает, что членство Украины в ЕС приведет к кризису

Еще одна вспышка ящура произошла в Евросоюзе

Президент Сербии подтвердил, что планирует приехать в Москву на 9 мая

Президент Сербии подтвердил, что планирует приехать в Москву на 9 мая

ЦРУ начало сокращения сотрудников

ЦРУ начало сокращения сотрудников

Россияне в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее

Силы сирийского Минобороны вошли в Тартус для борьбы со сторонниками Асада

Силы сирийского Минобороны вошли в Тартус для борьбы со сторонниками Асада

Президент Польши не видит необходимости отправлять миротворцев на Украину

В Южной Корее освободили из-под стражи отстранённого от власти президента

Что случилось этой ночью: пятница, 7 марта

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали до минимумов с ноября
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });