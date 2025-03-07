Туск допустил выход Польши из конвенций, ограничивающих применение ряда вооружений

Дональд Туск Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава может выйти из Оттавской и Дублинской конвенций, которые ограничивают применение вооружений, таких как противопехотные мины и кассетные боеприпасы.

Как сообщает Польское радио со ссылкой на главу польского правительства, Туск признал, что эти виды вооружений вызывают множество этических и гуманитарных сомнений, но подчеркнул, что в сложившейся ситуации Польша должна действовать, невзирая на международное давление и критику, сосредоточив внимание на укреплении собственного военного потенциала.

"Польша, и я могу заявить об этом с полной решимостью, будет использовать любую доступную возможность для повышения обороноспособности. Мы не будем ни на кого смотреть, не будем бояться чьей-либо критики", - отметил премьер Польши.