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В Польше запланировали ввести всеобщую обязательную военную подготовку

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Ведется работа по введению всеобщей обязательной военной подготовки в Польше, модель будет разработана до конца 2025 года, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

"Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. Женщин тоже, но мы знаем, что война по-прежнему остается преимущественно мужской вотчиной", - сказал Туск, которого цитируют польские СМИ.

Как он добавил, "мы намерены к концу года разработать готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны".

Премьер пояснил, что речь идет об "интенсивной подготовке, которая сделает тех, кто не служит в армии, полноправными и полноценными солдатами во время конфликта".

При этом Туск подчеркнул, что это не означает возвращение к обязательной военной службе.

Польша Дональд Туск
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