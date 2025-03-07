Задержанный по делу о взрыве в Кабуле признался в причастности к теракту в Crocus

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Задержанный американскими спецслужбами по подозрению в причастности к взрыву в аэропорту Кабула в 2021 году Мохаммад Шарифулла признался и в причастности к теракту в Crocus City Hall, сообщает Минюст США.

"На допросе ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) передавал нескольким исполнителям теракта в Москве инструкции по использованию автоматов Калашникова и другого оружия. Также он сказал, что узнал в двух из четырех арестованных боевиков тех, кого он инструктировал ранее", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В четверг сообщалось, что Шарифуллу доставили в США. Ему инкриминируют оказание материальной поддержки и предоставление ресурсов иностранной террористической организации.

Если мужчина будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Теракт в Кабуле произошел во время вывода американских войск из Афганистана в августе 2021 года. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство на территории международного аэропорта. В результате погибли 13 американских военнослужащих и по меньшей мере 170 афганских граждан. Ответственность за происшедшее взяла на себя ИГИЛ.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.