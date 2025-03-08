Что случилось этой ночью: суббота, 8 марта

Задержан организатор теракта в Crocus, Трамп исключил помощь Украине в случае продолжения конфликта, атаки дронов на НПЗ

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп исключил помощь Киеву, если Украина не готова завершить конфликт с РФ. Он по-прежнему считает, что Москва хочет урегулирования.

- Задержанный ЦРУ по делу о взрыве в Кабуле признался в причастности к теракту в Crocus. Об этом сообщил Минюст США.

- В NASA заявили об обреченности совершившего неудачную посадку на Луну модуля "Афина". Судя по передаваемым изображениям, он лежит на боку.

- В Брянской области загорелось перерабатывающее предприятие после атаки беспилотников ВСУ. Также дроны атаковали НПЗ "Кинеф" в Ленобласти.