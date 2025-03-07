Глава ФРС заявил о росте неопределенности в экономике США

Федрезерву нет необходимости спешить с дальнейшим снижением ставки, считает Джером Пауэлл

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американская экономика остается сильной, несмотря на возросшую неопределенность, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на мероприятии школы бизнеса Бута при Чикагском университете в пятницу.

Он вновь повторил, что Федрезерву нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки.

"Несмотря на рост неопределенности, экономика США по-прежнему находится в хорошем состоянии, - сказал Пауэлл. - Нам не нужно торопиться, мы вполне готовы дождаться большей ясности".

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в пятницу, что Федрезерв, вероятно, до "поздней весны или лета" не будет иметь достаточной ясности относительно экономических условий в США, чтобы продолжить корректировку денежно-кредитной политики.

Бостик сказал, что в данный момент сложно прогнозировать, куда может двигаться американская экономика, учитывая изменение политики США, и будет ждать, когда последствия торговых пошлин, ослабления потребительского доверия и снижения иммиграционных потоков начнут отражаться в экономических данных.

Пауэлл в своем выступлении отметил, что именно "последствия этих изменений будут иметь значение для экономики и денежно-кредитной политики США".

Он добавил, что опросы домовладельцев и представителей бизнеса говорят о растущей обеспокоенности перспективами экономики.

"Нам остается только ждать, чтобы увидеть, как все это повлияет на будущие расходы и инвестиции", - сказал он.

Пауэлл также отметил, что прогресс в замедлении инфляции, вероятно, продолжится, но будет неравномерным.

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам январского заседания. В прошлом году ставка была снижена на 1 процентный пункт.

Следующее заседание ФРС пройдет 18-19 марта.