Поиск

Глава ФРС заявил о росте неопределенности в экономике США

Федрезерву нет необходимости спешить с дальнейшим снижением ставки, считает Джером Пауэлл

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американская экономика остается сильной, несмотря на возросшую неопределенность, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл на мероприятии школы бизнеса Бута при Чикагском университете в пятницу.

Он вновь повторил, что Федрезерву нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки.

"Несмотря на рост неопределенности, экономика США по-прежнему находится в хорошем состоянии, - сказал Пауэлл. - Нам не нужно торопиться, мы вполне готовы дождаться большей ясности".

Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил в пятницу, что Федрезерв, вероятно, до "поздней весны или лета" не будет иметь достаточной ясности относительно экономических условий в США, чтобы продолжить корректировку денежно-кредитной политики.

Бостик сказал, что в данный момент сложно прогнозировать, куда может двигаться американская экономика, учитывая изменение политики США, и будет ждать, когда последствия торговых пошлин, ослабления потребительского доверия и снижения иммиграционных потоков начнут отражаться в экономических данных.

Пауэлл в своем выступлении отметил, что именно "последствия этих изменений будут иметь значение для экономики и денежно-кредитной политики США".

Он добавил, что опросы домовладельцев и представителей бизнеса говорят о растущей обеспокоенности перспективами экономики.

"Нам остается только ждать, чтобы увидеть, как все это повлияет на будущие расходы и инвестиции", - сказал он.

Пауэлл также отметил, что прогресс в замедлении инфляции, вероятно, продолжится, но будет неравномерным.

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых по итогам январского заседания. В прошлом году ставка была снижена на 1 процентный пункт.

Следующее заседание ФРС пройдет 18-19 марта.

Джером Пауэлл США ФРС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент США исключил помощь Киеву, если он не готов завершить конфликт с РФ

Президент США исключил помощь Киеву, если он не готов завершить конфликт с РФ

Задержанный по делу о взрыве в Кабуле признался в причастности к теракту в Crocus

Что произошло за день: пятница, 7 марта

Бельгия пообещала Украине военную помощь на миллиард евро

Бельгия пообещала Украине военную помощь на миллиард евро

Трамп подтвердил прекращение финансирования ЮАР

Трамп подтвердил прекращение финансирования ЮАР

Трамп заявил, что рассматривает введение санкций и пошлин в отношении РФ

Трамп заявил, что рассматривает введение санкций и пошлин в отношении РФ

Туск допустил выход Польши из конвенций, ограничивающих применение ряда вооружений

Туск допустил выход Польши из конвенций, ограничивающих применение ряда вооружений

Премьер Венгрии считает, что членство Украины в ЕС приведет к кризису

Еще одна вспышка ящура произошла в Евросоюзе

Президент Сербии подтвердил, что планирует приехать в Москву на 9 мая

Президент Сербии подтвердил, что планирует приехать в Москву на 9 мая
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });